مفوضية الاتحاد الإفريقى تدعو للوقف الفورى للأعمال العدائية فى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - دعت مفوضية الاتحاد الإفريقى، للوقف الفورى للأعمال العدائية فى إثيوبيا، والحفاظ على حياة المدنيين وممتلكاتهم مع تصاعد العنف فى البلاد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





وكانت جبهة تحرير تيجراى، قد أعلنت أمس الأول السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة فى إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسى الاستراتيجية فى الإقليم ذاته. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، فرض حالة الطوارئ فى البلاد ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لتجاوز ما وصفه بـ "المحنة"، التى تشهدها البلاد.

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