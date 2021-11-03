العراق.. اعتقال قيادى بارز فى تنظيم داعش جنوب الموصل

جدة - نرمين السيد - وأضافت المصدر فى تصريح اليوم الأربعاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، أن القوات الأمنية اعتقلت القيادى "فرحات العفرى" المطلوب لعدة جرائم إرهابية، فى ناحية الشورى جنوب الموصل.

ومن جانبه، أكد الرئيس العراقى برهم صالح ضرورة غلق الثغرات، ودعم الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول داعش، وحماية السلم والأمن المجتمعي.

واستعرض الرئيس العراقى - خلال لقائه اليوم الأربعاء، وزير الدفاع العراقى جمعة عناد سعدون، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - التطورات الأمنية فى العراق، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة الجماعات الإرهابية وقطع الطريق أمام فلولهم بتهديد أمن وسلامة المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية لمواصلة جهدها فى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأوضح صالح أهمية توحيد الصف ودعم الأجهزة الأمنية وغلق الثغرات وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب، ومواصلة الجهود لإنهاء فلوله، واستكمال النصر ضد الإرهاب، ومنع المتربصين الذين يسعون لتهديد السلم والأمن المجتمعى والتعرض للوحدة الوطنية للعراقيين.