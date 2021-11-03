نتائج الثالث متوسط الدور الثاني 2021 في العراق عبر موقع نتائجنا results وناجح

أعلنت وزارة التربية العراقية يوم 03-11-2021 عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني للعام الدراسي 2020-2021 جميع محافظات العراق عبر موقع نتائجنا results.mlazemna وناجح anajaah وكذلك الموقع الرسمي للوزارة epedu.gov.iq، حيث لحد الساعة صدرت نتائج الدور الثاني للصف الثالث متوسط في محافظات بغداد، لكرخ الأولى، الكرخ الثانية، والكرخ الثالثة، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، واسط أربيل، دهوك، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية في انتظار باقي المحافظات الأخرى التي سيتم الاعن فيها عن نتيجة دور ثاني صف ثالث متوسط حيث يعيش طلاب وطالبات العراق الذين اجتازوا الدور الثاني لامتحانات الثالث متوسط حالة من التوتر والقلق الشديد من اجل الاستعلام عن نتائجهم التي طال انتظارها، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط الدور الثاني 2021

نتائج الثالث متوسط الدور الثاني

كما كان متوقع صدرت اليوم نتائج الثالث متوسط 2021 الخاصة بالدور الثاني في جميع المواقع الالكترونية التابعة لوزارة التربية العراقية التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث متوسط الدور الثاني بكل سهولة ودون عناء التنقل إلى المدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب ومنعا لانتشار فيروس كورنا في مختلف المناطق العراقية ومن خلال الفقرة التالية سنتعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2021.

موقع نتيجة الثالث متوسط 2021 الدور الثاني

في صباح يوم الأربعاء 03 نوفمبر 2021 ازداد البحث بشكل مكثف عبر محرك بحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي عن موقع نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني ناجح ونتائجنا results.mlazemna الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الطلاب بشكل الكتروني من خلال اتباع كافة الخطوات المبينة ادناه:

أولا يمكن الاستعلام عن نتيجة الثالث متوسط 2021 الدور الثاني عبر موقع ناجح وموقع نتائجنا من خلال كتابة اسم الموقع عبر محرك بحث جوجل والنقل على الموقع بمجرد ظهوره في البحث ومن ثم النقر على المحافظة التي ينتمي اليها الطالب وكتابة كافة بياناته للاطلاع على نتيجته

الطريقة الثانية الدخول على موقع وزارة التربية العراقية

النقر على نتيجة الثالث متوسط الدور الثاني

كتابة رقم الجلوس واسم الطالب

وأخيرا النقر على عبارة عرض النتائج

وزارة التربية العراقية

من اجل تطوير المنظومة التعليمية في العراق. أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن العديد من الإصلاحات. ومن بينها الاستعلام عن نتائج الطلاب بشكل الكتروني. خاصة في ظل التطور الحاصل في كافة المنظومات التعليمية في مختلف دول العالم. وكذلك بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات العراقية. كما انه يمكن للطلاب وطالبات الصف الثالث الاستعلام بشكل الكتروني عن نتائج الثالث متوسط الدور الثاني.