ننشر رابط وشروط التقديم في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف عبر موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بعد إعلان وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن فتح باب التقديم في البرنامج الوطني للأمن الصحي الدفعة الرابعة المنتهي بالتوظيف في القطاع العام والخاص والمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية بمختلف المناطق) للرجال والنساء حملة البكالوريوس في عدد من التخصصات وذلك من خلال عدد من الشروط الخاصة بالتقديم في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف وهذه الشروط كالتالي.

أولاً: أن يحمل مقدم الطلب الجنسية السعودية.

ثانياً: يشترط حصولة على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أو ما يعادلها.

ثالثا: ألا يزيد عمر المتقدم عن أربعون عام.

رابعا يشترط ألا يكون المتقدم يعمل في أحد القطاعات أو مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

خامساً أن ينجح في المقابلة الشخصية ويجتاز الفحص الطبي.

وأخيرا لا يقل طول الرجل عن 160 سم والسيدة عن 150 سم.

يجب أن يكون المتقدم للقبول في برنامج الأمن الصحي حاملا لشهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي

ويشترط أن يكون موضحا بها المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

وفي حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي يجب إرفاق السجل الأكاديمي.

إرفاق شهادة اللغة إن وجدت.

شروط التقديم في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيفالمستندات المطلوبة للقبول في برنامج الأمن الصحيرابط موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية

تم تصميم هذا البرنامج الوطني لتدريب مسؤولي الأمن الصحي لما لهم من دور مُهم في رفع مستوى الخدمات في مجال الرعاية الصحية عن طريق تأهيلهم ليكونوا قادرين على إرشاد المراجعين والزوار

و بدأ التقديم يوم الأحد الموافق 18 من شهر ربيع الأول 1443 هـ، وظل متاحا حتى يوم السبت الأول من شهر ربيع الأول ويتم التسجيل في البرنامج من خلال موقع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، ويتم التقديم في برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف عبر موقع التقديم في برنامج الأمن الصحي.

ثم تقوم بعد ذلك عملية الفرز الخاصة بالطلبات المقدمة بناء على استيفاء الشروط، بعدها سيتم التحقق من صحة البيانات، ومن ثم ستتم المفاضلة وفقا الترشيح للمقابلات الشخصية، حيث ستكون أولوية القبول الأقدم تخرجا ومن ثم بناء على المعدل التراكمي.