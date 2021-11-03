الصحة العالمية تمنح ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح هندى ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أفادت بارتفاع إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العالم إلى أكثر من247.4 مليون إصابة، وإجمالى الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة، اليوم الأربعاء، فقد بلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى العالم 247.447.923، وإجمالى الوفيات 5.011.786.
وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ748.173 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 46.140.509.
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