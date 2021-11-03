سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو Xiaomi Redmi Note 11 Pro

شاومي ريديمي نوت 11 برو، أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الجديد شاومي نوت 11 برو للفئة الاقتصادية، وذلك بعد نجاح سلسلة هواتف شاومي ريدمي نوت 10 لكافة صدارات السلسة، كما أطلقت مؤخرا شركة شاومي نسخة شاومي ريدمي نوت 11 وهنا سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا عن سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو فعليكم متابعة ما يلي. مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو واجهة الهاتف مصنوعة من الزجاج غوريلا 5مع ظهرية زجاجية وإطار الهاتف مصنوع من البلاستيك.

بإمكانك تركيب شرحيتين اتصال من نوعية نانو سيم ويدعم شبكة اتصال الجيل الخامس.

الهاتف مقاوم لطرات الماء والغبار بشهادة IP53 المعتمدة.

تأتي شاشة الهاتف من نوعية AMOLED بقاس 6.67 بوصة وبمعدل تحديث 120 هيرتز وبدقة 1080 × 2400 بيكسل.

هناك ثلاث إصدارات للهاتف مختلفة المساحة التخزينية والذاكرة العشوائية، حيث يأتي الإصدار الأول بمساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت & ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، ويأتي الإصدار الثاني بمساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت & مساحة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، وأما عن الإصدار الثالث فيأتي بمساحة تخزين داخلية بسعة 256 & مساحة تخزين عشوائية سعة 8 جيجا رام، كما تدعم جميع الإصدارات الهاتف زيادة المساحة التخزينية الصلبة بواسطة تركيب كارت ميموري.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 وبمعالج من نوعية Dimensity 920 5G ثماني النواة وبتكنولوجيا 6 نانو متر.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولي هي الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، وأما الكاميرا الرابعة فـتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش ليد، وبالإضافة أيضا إلي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

يتميز الهاتف بالعديد من وسائل الحماية حيث يحتوي على بصمة الإصبع على زر الباور وخاصية الـ Face Unlock للتعرف علي وجه حامل الهاتف، كما يحتوى على عدة مستشعرات أهمها مستشعر البصمة ومستشعر التسارع والقرب والدوران ونظام تحديد المواقع والبوصلة ونظارات الواقع الافتراضي.

تأتي بطارية الهاتف بسعة 5160 مللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 واط. مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو سعر الإصدار الاول 128 جيجا بايت & 6 جيجا رام في السوق العالمي 250 دولار أمريكي أي حوالي 3900 جنية مصري.

الإصدار الثاني 128 جيجا بايت & 8 جيجا رام بسعر عالمي 300 دولار أي بحوالي 3700 جنيه مصري.

الإصدار الثالث 256 جيجا بايت & 8 جيجا رام بسعر 300 دولار أي بحولي 5200 جنيه مصري سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو الوسوم

شاومي ريديمي نوت 11 برو، أطلقت شركة شاومي الصينية هاتفها الجديد شاومي نوت 11 برو للفئة الاقتصادية، وذلك بعد نجاح سلسلة هواتف شاومي ريدمي نوت 10 لكافة صدارات السلسة، كما أطلقت مؤخرا شركة شاومي نسخة شاومي ريدمي نوت 11 وهنا سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا عن سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو فعليكم متابعة ما يلي. مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو واجهة الهاتف مصنوعة من الزجاج غوريلا 5مع ظهرية زجاجية وإطار الهاتف مصنوع من البلاستيك.

بإمكانك تركيب شرحيتين اتصال من نوعية نانو سيم ويدعم شبكة اتصال الجيل الخامس.

الهاتف مقاوم لطرات الماء والغبار بشهادة IP53 المعتمدة.

تأتي شاشة الهاتف من نوعية AMOLED بقاس 6.67 بوصة وبمعدل تحديث 120 هيرتز وبدقة 1080 × 2400 بيكسل.

هناك ثلاث إصدارات للهاتف مختلفة المساحة التخزينية والذاكرة العشوائية، حيث يأتي الإصدار الأول بمساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت & ذاكرة عشوائية 6 جيجا رام، ويأتي الإصدار الثاني بمساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت & مساحة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، وأما عن الإصدار الثالث فيأتي بمساحة تخزين داخلية بسعة 256 & مساحة تخزين عشوائية سعة 8 جيجا رام، كما تدعم جميع الإصدارات الهاتف زيادة المساحة التخزينية الصلبة بواسطة تركيب كارت ميموري.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 وبمعالج من نوعية Dimensity 920 5G ثماني النواة وبتكنولوجيا 6 نانو متر.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية، حيث تأتي الكاميرا الأولي هي الأساسية بدقة 200 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، وأما الكاميرا الرابعة فـتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بالإضافة إلى فلاش ليد، وبالإضافة أيضا إلي كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

يتميز الهاتف بالعديد من وسائل الحماية حيث يحتوي على بصمة الإصبع على زر الباور وخاصية الـ Face Unlock للتعرف علي وجه حامل الهاتف، كما يحتوى على عدة مستشعرات أهمها مستشعر البصمة ومستشعر التسارع والقرب والدوران ونظام تحديد المواقع والبوصلة ونظارات الواقع الافتراضي.

تأتي بطارية الهاتف بسعة 5160 مللي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 67 واط. مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو سعر الإصدار الاول 128 جيجا بايت & 6 جيجا رام في السوق العالمي 250 دولار أمريكي أي حوالي 3900 جنية مصري.

الإصدار الثاني 128 جيجا بايت & 8 جيجا رام بسعر عالمي 300 دولار أي بحوالي 3700 جنيه مصري.

الإصدار الثالث 256 جيجا بايت & 8 جيجا رام بسعر 300 دولار أي بحولي 5200 جنيه مصري سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو

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