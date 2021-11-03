أخبار اليمن : الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للقيادية المؤتمرية إيمان السمان

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الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للقيادية المؤتمرية إيمان السمان

قامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بزيارة للقيادية المؤتمرية الأستاذة/ إيمان السّمان، رئيسة فرع قطاع المرأة بالدائرة 14 بأمانة العاصمة، قدمنا خلالها واجب العزاء والمواساة بوفاة زوجها الفاضل الاستاذ على المشامي. الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للقيادية المؤتمرية إيمان السمانقامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بزيارة للقيادية المؤتمرية الأستاذة/ إيمان السّمان، رئيسة فرع قطاع المرأة بالدائرة 14 بأمانة العاصمة، قدمنا خلالها واجب العزاء والمواساة بوفاة زوجها الفاضل الاستاذ على المشامي. وقد عبرتا الخطري والأشموري عن صادق تعازيهما وعميق مواساتهما نيابة عن القيادة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام وكل قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام. سائلتان الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "انا لله وانا اليه راجعون".



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