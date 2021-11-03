مفاوضات شائكة بين الأهلي المصري والتونسي معلول

حالة من القلق انتابت جماهير الأهلي المصري خلال الفترة الأخيرة بعد تأخر إعلان تمديد عقد الظهير الدولي التونسي علي معلول الذي يعد من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق القاهري.

وينتهي عقد اللاعب الدولي التونسي علي مع الأهلي المصري في نهاية الموسم الكروي الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي فريق في انتقالات يناير المقبلة.

ويكشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي -فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات لـ "دوت الخليج" تطورات ملف تجديد عقد التونسي، مؤكداً أن إدارة النادي الأهلي نجحت في التوصل لاتفاق مع الظهير الأيسر التونسي علي معلول من أجل تمديد عقده مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي "القلعة الحمراء" حسموا كافة بنود العقد الجديد لمعلول مع الأهلي، مشددا على أن رغبة اللاعب التونسي في البقاء مع الأهلي كان لها دورا رئيسا في حسم الملف.

وأكد المصدر أن علي معلول بصدد توقيع عقد جديد مع النادي الأهلي يمتد إلى موسمين بخلاف الموسم الجاري، حيث ينتهي عقده الجديد في يونيو 2023.

وعن تفاصيل العقد الجديد، أوضح المصدر أن النجم التونسي علي معلول سيحصل مع الأهلي على مبلغ مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد.

وكشف المصدر إلى أن اللاعب التونسي رفض عروض خليجية تقدر بثلاثة أضعاف ما سيحصل عليه مع الأهلي حبًا في البقاء داخل القلعة الحمراء.

وعن تأخر الإعلان الرسمي لتمديد العقد، قال المصدر "وفقا للاتفاق المبرم بين مسؤولي القلعة الحمراء والتونسي فإن اللاعب سيحصل على نسبة من عقده الجديد مع الأهلي كمقدم عند التوقيع، لذا فإن الإدارة الحمراء تعمل على توفير المبلغ من أجل التوقيع وإعلان بقاء اللاعب مع الأهلي بشكل رسمي.

الصفقة الذهبية

كان معلول قد انضم إلى صفوف الأهلي المصري في صيف 2016 قادما من صفوف لصفاقسي التونسي مقابل 700 ألف يورو.

وشارك علي معلول مع الأهلي المصري في 176 مباراة رسمية في كل البطولات المحلية والقارية، تمكن من إحراز 31 هدفا وصناعة 48 هدفًا في كل المسابقات.

وحصد التونسي صاحب الـ31 عاما رفقة الأهلي المصري على لقب بطولة الدوري المصري في 4 مرات، و كأس مصر والسوبر المصري في مرتين، بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي.