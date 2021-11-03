الجزائر تعلن مقتل 3 من رعاياها على محور ورقلة - نواكشوط

قال بيان للرئاسة الجزائرية، إن ثلاثة رعايا جزائريين لقوا حتفهم في قصف مغربي لشاحناتهم، أثناء تنقلهم على المحور الرابط بين نواكشوط – وورقلة.

وقال البيان، إن السلطات الجزائرية اتخذت على الفور التدابير اللازمة للتحقيق في هذا الأمر وكشف ملابساته. ونفى الجيش الموريتاني في بيان الثلاثاء، وقوع مثل هذا الهجوم في الأراضي الموريتانية.

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