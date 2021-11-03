قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين وتهدم منزلين بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى القدس المحتلة، إنه تم اعتقال شابين أحدهما الأسير المحرر رائد يوسف ريان (27 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه فى قرية بيت دقو، واستجواب ساكنيه، والثانى هو عدى اللوزى، وتم اعتقاله بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته فى كفر عقب خارج الجدار.

واعتقل جنود الاحتلال 3 شباب من بلدة بيرزيت ومدينة رام الله من بينهم طالبان فى جامعة بيرزيت وهما محمد حبيب رشدى (22 عاما)، ومحمد عاطف الطيطى (25 عاما)، وكلاهما من سكان مخيم العروب.

وأضافت مصادر، أن تلك القوات اعتقلت الأسير المحرر هيثم سياج، عقب اقتحام منزله فى حى أم الشرايط بالبيرة، واندلعت مواجهات عقب عملية الاقتحام، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن الفلسطينى عزام خليل شحادة أبو عرام، ونجله ثائر، عقب دهم منزله وتفتيشه فى بلدة يطا جنوب الخليل، كما اعتقلت الشاب محمد عبد الله بنى عودة، أثناء عمله فى الأغوار الوسطى.

وفى القدس، هدمت بلدية الاحتلال، معززة بقوات من الجيش، منزلا فى جبل المكبر يعود لعائلة المقدسى محمد حروب، دون تبليغ أصحاب المنزل بأمر الهدم، علما أنهم حصلوا على أمر وقف بعملية الهدم.

وفى الخليل جنوبا، هدمت آليات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية، منزلا تعود ملكيته للمواطن الفلسطينى إسماعيل حسين النواجعة، ويقطنه 10 أفراد، ومكون من طابق واحد مساحته 150 مترًا مربعًا.