برى يوجه ببدء إعداد القوانين لإلزام الحكومة ومصرف لبنان بحفظ حقوق المودعين

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، هيئات حركة أمل وكتلتها النيابية "التنمية والتحرير" ببدء إعداد الدراسات اللازمة واقتراحات القوانين الضرورية المتعلقة بإلزام الحكومة ومصرف لبنان المركزى والمصارف تثبيت وحفظ حقوق المودعين لودائعهم ووضع التشريعات الكفيلة بإعادتها لأصحابها بحسب المسؤولية والدور وإسقاط كل عمليات التقادم بمرور الزمن أو غيره.





جاء ذلك خلال اجتماع عقدته حركة أمل اليوم برئاسة رئيسها نبيه برى وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة والهيئة التنفيذية والمكتب السياسى ورؤساء اللجان الانتخابية فى كافة أقاليم الحركة. وخلال الاجتماع، ناقشت الحركة الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والشؤون المعيشية والاقتصادية. كما أعطى برى توجيهاته بإعداد الدراسات والضغط الجدى مع الحكومة لإدخال قانون البطاقة التموينية حيز التنفيذ.

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