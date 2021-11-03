وقال عضو الفريق الإعلامى للمفوضية عماد جميل - فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" عربية اليوم الأربعاء-: "حتى الآن، ومع جمع نتائج إعادة العد والفرز اليدوى التى تمت على مراحل خلال الأيام الماضية بمختلف المحطات الانتخابية التى وردت عليها طعون، فإن النسبة المنجزة بلغت ربع إجمالى المحطات الانتخابية".
وأضاف: "أن تطابق النتائج بين العدين الإلكترونى واليدوى يمثل رسالة طمأنة للجميع من أنه لا توجد اختلافات بين النتائج"، موضحًا أنه تم اكتمال العد والفرز اليدوى فى 12 محافظة والمتبقى 3 محافظات وهى (السليمانية - دهوك - واسط) ولم تسجل فيها طعون.
وتابع: "حرصًا منا على تلبية مطالب المعترضين، قررنا تمديد مدة استقبال الأدلة التى تخص بعض الطعون المقدمة سابقا بلا أدلة على مدى 3 أيام إضافية، وبعد انتهاء فترة ملحق الطعون هذه، سترحل الطعون كافة للهيئة القضائية، والتى ستكون قراراتها ملزمة لنا كمفوضية ولمقدمى الطعون على حد سواء".
وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التى تمت الشهر الماضى 43% بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون عراقى يحق لهم التصويت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية العراقية: لا تزوير فى نتائج الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.