المفوضية العراقية: لا تزوير فى نتائج الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، عدم حدوث أى تبديل فى النتائج أو تزوير لها حتى الآن، وذلك على ضوء نتائج عمليات العد والفرز اليدوى المتواصلة ومقارنتها مع النتائج الإلكترونية والتى شملت قرابة 15 ألف محطة من إجمالى المحطات.





وقال عضو الفريق الإعلامى للمفوضية عماد جميل - فى تصريحات لقناة "سكاى نيوز" عربية اليوم الأربعاء-: "حتى الآن، ومع جمع نتائج إعادة العد والفرز اليدوى التى تمت على مراحل خلال الأيام الماضية بمختلف المحطات الانتخابية التى وردت عليها طعون، فإن النسبة المنجزة بلغت ربع إجمالى المحطات الانتخابية".

وأضاف: "أن تطابق النتائج بين العدين الإلكترونى واليدوى يمثل رسالة طمأنة للجميع من أنه لا توجد اختلافات بين النتائج"، موضحًا أنه تم اكتمال العد والفرز اليدوى فى 12 محافظة والمتبقى 3 محافظات وهى (السليمانية - دهوك - واسط) ولم تسجل فيها طعون.

وتابع: "حرصًا منا على تلبية مطالب المعترضين، قررنا تمديد مدة استقبال الأدلة التى تخص بعض الطعون المقدمة سابقا بلا أدلة على مدى 3 أيام إضافية، وبعد انتهاء فترة ملحق الطعون هذه، سترحل الطعون كافة للهيئة القضائية، والتى ستكون قراراتها ملزمة لنا كمفوضية ولمقدمى الطعون على حد سواء".

وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التى تمت الشهر الماضى 43% بواقع مشاركة أكثر من 9.5 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون عراقى يحق لهم التصويت.