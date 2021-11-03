الدفاع الأوكرانية: رصد تمركز نحو 90 ألف جندى روسى بالقرب من الحدود

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع فى بيان، نشرته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، إن روسيا تركت 90 ألف جندى بالقرب من حدودها، فى أعقاب تدريبات عسكرية.

وأضاف البيان، أن قيادة القوات المسلحة الروسية أجرت سلسلة من التدريبات على نطاق واسع للقيادة والأركان خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وقالت الوزارة إنه بعد الانتهاء من التدريبات، ظلت وحدات من الجيش الروسى بالمنطقة العسكرية المركزية منتشرة على طول الحدود، خاصة بالقرب من مدينة يلنيا، التى تبعد حوالى 260 كيلومترا عن الحدود مع أوكرانيا.

كما قالت إنه يجب "الإشارة" إلى أن موسكو "لجأت بشكل دورى إلى ممارسة نقل وتكديس الوحدات العسكرية من أجل الحفاظ على التوترات فى المنطقة والضغط السياسى على الدول المجاورة".

وتصاعدت التوترات بين أوكرانيا وروسيا منذ عام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم.

وفى وقت سابق من هذا العام، حشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندى بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين، وأنهت موسكو الحشد فى مايو الماضى.