الصحة العالمية تدرج لقاح كوفاكسين بقائمة استخدامات الطوارئ لمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية أن المجموعة الاستشارية بالمنظمة أوصت بادراج لقاح "كوفاكسين" الذى تنتجه شركة الأدوية الهندية بهارات للتكنولوجيا الحيوية ضمن قائمة استخدامات الطوارئ للمنظمة لمكافحة فيروس كورونا.





وأشارت المنظمة، فى بيان اليوم الأربعاء فى جنيف، إلى أن المجموعة الاستشارية بشأن اللقاحات والتحصين قامت بتقييم اللقاح بناء على مراجعة البيانات المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية وخطة إدارة المخاطر، حيث قررت المجموعة أن اللقاح يفى بمعايير منظمة الصحة وأن فوائد اللقاح تفوق المخاطر بكثير ويمكن استخدامه عالميا.

ولفت البيان إلى أن اللقاح يتكون من فيروس معطل، وأوصى فريق الخبراء الاستشارى بالمنظمة باستخدامه على جرعتين يفصل بينهما أربعة أسابيع فى جميع الفئات فوق 18 عاما وبنسبة فعالية تصل إلى 78%، وذلك بعد مدة 14 يوما أو أكثر من الجرعة الثانية.

وأكد البيان على أن اللقاح مناسب للغاية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب متطلبات التخزين السهلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن البيانات المتاحة عن تطعيم النساء الحوامل باللقاح غير كافية لتقييم سلامة اللقاح أو فعاليته أثناء الحمل، مشيرة إلى أنه يتم التخطيط لإجراء دراسات على النساء الحوامل، بما فى ذلك دراسة فرعية عن الحمل وسجل الحمل.