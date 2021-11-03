وأشارت المنظمة، فى بيان اليوم الأربعاء فى جنيف، إلى أن المجموعة الاستشارية بشأن اللقاحات والتحصين قامت بتقييم اللقاح بناء على مراجعة البيانات المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية وخطة إدارة المخاطر، حيث قررت المجموعة أن اللقاح يفى بمعايير منظمة الصحة وأن فوائد اللقاح تفوق المخاطر بكثير ويمكن استخدامه عالميا.
ولفت البيان إلى أن اللقاح يتكون من فيروس معطل، وأوصى فريق الخبراء الاستشارى بالمنظمة باستخدامه على جرعتين يفصل بينهما أربعة أسابيع فى جميع الفئات فوق 18 عاما وبنسبة فعالية تصل إلى 78%، وذلك بعد مدة 14 يوما أو أكثر من الجرعة الثانية.
وأكد البيان على أن اللقاح مناسب للغاية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسبب متطلبات التخزين السهلة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن البيانات المتاحة عن تطعيم النساء الحوامل باللقاح غير كافية لتقييم سلامة اللقاح أو فعاليته أثناء الحمل، مشيرة إلى أنه يتم التخطيط لإجراء دراسات على النساء الحوامل، بما فى ذلك دراسة فرعية عن الحمل وسجل الحمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية تدرج لقاح كوفاكسين بقائمة استخدامات الطوارئ لمكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.