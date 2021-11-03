رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يدعو الأطراف الإثيوبية إلى الامتثال للحوار

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى محمد عن قلقه البالغ حيال تصاعد المواجهات العسكرية فى إثيوبيا، فيما حث جميع الأطراف للدخول فى حوار سعيا للتوصل إلى حل سلمى لمصلحة البلاد.





ودعا "فقى" فى بيان اليوم الأربعاء، جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلامة الأراضى الإثيوبية ووحدتها وسيادتها الوطنية والوقف الفورى للأعمال العدائية، والاحترام الكامل لأرواح وممتلكات المدنيين، فضلاً عن حماية البنية التحتية للدولة.

وحض رئيس المفوضية الأطراف الأثيوبية إلى التواصل مع الممثل السامى للاتحاد الإفريقى للقرن الإفريقي، الرئيس النيجيرى السابق، أولوسيجون أوباسانجو.

وشدد على جميع الأطراف الامتناع عن حث مؤيديهم القيام بأعمال انتقامية ضد أى طرف، والامتناع عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسام، والامتثال إلى القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية المدنيين وضمان وصول المجتمعات المحتاجة إلى المساعدة الإنسانية.