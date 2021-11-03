قدم أونلاين أحصل على سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط الميسر

قدم أونلاين أحصل على سيارتك بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج تمويل السيارات الميسر تم تصميمه من قبل شركة التيسير للتمويل ، حيث يستطيع العميل من خلال هذا البرنامج ، الحصول على السيارة التي يرغب بها ، عن طريق زيارة أحد المعارض المعتمدة لدى الشركة في المملكة العربية السعودية ، وذلك من خلال شروط سهلة ومتطلبات بسيطة ، كما توفر شركة التيسر للتمويل هذا المنتج بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، وبدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

في البداية يجب أن يقوم طالب التمويل بإستخدام الحاسبة التمويلية الخاصة بالشركة من أجل تحديد قيمة مبلغ تمويل السيارات التي يحتاج إليها العميل ، وتحديد مدة العقد ونسبة الدفعة الأولى ونسبة الدفعة الأخيرة.

بعد ذلك يقوم طالب التمويل بالتقديم على الطلب أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت، والحصول على رقم الطلب.

تأتي الخطوة التالية في أن يقوم طالب التمويل بزيارة الوكيل أو معرض السيارات المعتمد لدى شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية ، وإختيار سيارة الأحلام ، وتقديم رقم الطلب لمندوب المبيعات.

بعد ذلك تقوم الشركة بالتأكيد من كافة البيانات ، وتقديم الموافقة الفورية علي الطلب.

في النهاية يقوم طالب التمويل بالتوقيع على المستندات المطلوبه لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل بالمملكة.

برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يستطيع طالب التمويل من خلال هذا البرنامج الحصول على السيارة التي يرغب بها من أول يوم. مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن يبدأ من 12 شهر ، وبحد أقصي لمدة سداد مبلغ التمويل تصل إلى 5 سنوات. موافقة فورية خلال ساعات علي طلب الحصول على تمويل السيارات المتاح لدي شركة التيسير للتمويل في المملكة. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من برنامج تمويل السيارات المتاح لدي الشركة ، بدون كفيل وبدون ضمانات. طالب التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري له ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل. توفر الشركة للعملاء طرق دفع متعددة ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل. متطلبات بسيط لاستكمال الطلب. يمكن للعميل التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير ، عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت. توفر الشركة للعملاء إمكانية إدارة التمويل بشكل إلكتروني كامل. موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل.

كيفية التقديم على برنامج تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير بالمملكةأهم مميزات برنامج تمويل السيارات من شركة التيسير في المملكة العربية السعودية