قرض ميسر 100 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب بأقل هامش ربح وأسهل إجراءات لجميع القطاعات

قرض ميسر 100 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب من الشركة السعودية للتمويل حيث أنها توفر منتجات سريعة تشمل الأفراد والأعمال بعقود معتمدة من مؤسسة النقد العربي تضمن حقوق الأطراف، فيما تعرض أسعار المنتجات التمويلية لديها على الموقع الإلكتروني بحيث يستطيع العميل النظر فيها قبل البدء في طلب التمويل، علاوة على ذلك إمكانية التواصل مع خدمة العملاء بصورة سريعة جدا من خلال رقم الهاتف المدون أسفل، كما أن تعد الشركة السعودية إحدى الشركات الكبيرة المرخصة من البنك المركزي ومن أفضل الشركات التي توفر تسهيلات بهامش ربح ثابت غير متغير طوال فترة السداد وهذه من أهم المزايا لضمان استمرارية أقساط ثابتة حتى نهاية القرض.

قرض ميسر 100 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب

تقدم الشركة السعودية للتمويل مزايا كثيرة للعملاء تشمل السعوديين والمقيمين على النحو التالي:-

فترة السداد مرنة تصل حتى 5 سنوات.

قرض ميسر بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين.

هامش الربح تنافسي وثابت طوال السداد حتى نهاية القرض.

تمويل بدون تحويل راتب ميسر لجميع القطاعات.

نسبة الاستقطاع تصل إلى 60%.

توفر الشركة امكانية السداد المبكر في أي وقت وفق ضوابط سمة.

قيمة التمويل من 100 ألف ريال وحتى نصف مليون ريال.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% أي 5.000 ريال كحد أقصى.

يجب العلم أن القرض بدون تحويل راتب ولكن يقدم كفيل في حالة زيادة المبلغ عن 100 ألف ريال.

شروط الحصول على قرض ميسر 100 ألف ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب

اشترطت الشركة السعودية معايير الاستحقاق كي يتم التقديم على قرض منها أن يكون العميل على رأس عمل ولا يقل العمر عن 21 سنة، فيما تكون فترة الخدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي، وستة أشهر للقطاع المصرفي، وسنة للقطاع الخاص ومعهم المقيمين.

طريقة التقديم على قرض بدون كفيل ولا تحويل راتب الشركة السعودية

عبر الموقع الإلكتروني sfco.com.sa تعبئة استمارة القرض الشخصي مع رفع المستندات والأوراق المطلوبة التي هي :-

كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر.

أصل بطاقة الهوية / الإقامة سارية الصلاحية.

تعريف بالراتب (بتاريخ حديث).

ملحوظة/ تضاف ضريبة القيمة المضافة وهي بنسبة 15%، وفي حالة الاستفسار الاتصال على رقم 8001240220.