سبيرانتسا: اللقاحات والبطاقات الخضراء تحمى إيطاليا من موجة كوفيد الرابعة

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا على أن بلاده محمية باللقاحات ومحصنة ضد كوفيد -19 بالإضافة إلى بطاقة المرور الخضراء، وهى الأدوات التى بفضلها تجد إيطاليا نفسها أقوى أمام الموجة الرابعة للعدوى التى تتزايد فى أوروبا.





وفى معرض حديثه عن الحالة الصحية الناجمة عن تفشى فيروس كورونا، قام الوزير سبيرانتسا بتقييم الوضع خلال وجوده فى منتدى فى روما، قائلا إنه "تم حتى الآن إعطاء 86.25٪ من الجرعات الأولى للسكان القابلين للتطعيم ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاما".

وأشار إلى أن "حوالى 83٪ قد أكملوا دورة التلقيح، مبينا أن "إيطاليا رائدة على المستوى الأوروبى بنسبة 7-8٪ من التطعيمات أكثر من ألمانيا ومن قبلها الولايات المتحدة وبريطانيا.. وهذه أعداد كبيرة جدا، لكن يجب أن نحاول الارتقاء بالمستوى لأن السكان المتبقيين غير الملقحين يسهمون بانتشار الفيروس ويهددون خدمة الصحة الوطنية باحتلال أسرة الأجنحة العادية والعناية المركزة بالمستشفيات".

وكرر سبيرانتسا التشديد على "فعالية درع اللقاح"، موضحا أنه "يوجد فى بريطانيا اليوم أكثر من 40 ألف مصاب، لكن حالات الاستشفاء لم تزد كما فى الموجات السابقة، لأن اللقاح قطع العلاقة بين عدد المرضى فى المستشفى والوفيات".