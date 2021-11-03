ألمانيا تخشى من موجة رابعة لكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال شبان - فى مؤتمر صحفى مشترك عقده مع رئيس معهد روبرت كوخ لوتار فيلر اليوم الأربعاء فى برلين - إن "الجائحة لم تنته إطلاقا، مشيرا إلى ارتفاع عدد المرضى فى وحدات العناية المركزة فى مختلف الولايات الألمانية.

وشدد وزير الصحة الألمانى على أهميه إعطاء جرعة معززة ثالثة من لقاح كورونا، لافتا إلى أن معدل التطعيم لا يزال منخفضا للغاية.

وطالب شبان جميع الولايات بالتواصل مع المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما لعرض الجرعات المعززة عليهم، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللقاح لا يمكنهم دائما العثور على طبيب قادر على القيام بذلك.

يشار إلى أن مؤتمر وزراء صحة الولايات الألمانية سوف ينعقد يومى الخميس والجمعة لمناقشة آخر التطورات على صعيد وباء كورونا.

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