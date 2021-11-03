جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتزم تطبيق القرار على هؤلاء العاملين بدءًا من شهر أبريل المقبل فى إنجلترا.
وكان وزير الصحة البريطانى، ساجد جاويد، قد صرح فى وقت سابق بأنه "يميل صوب" جعل الجرعات إلزامية للموظفين فى إنجلترا، من بينهم نحو 100 ألف عامل فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية غير ملقحين بالكامل ضد المرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطعيمات إلزامية ضد كورونا لعاملى هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.