تطعيمات إلزامية ضد كورونا لعاملى هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتزم تطبيق القرار على هؤلاء العاملين بدءًا من شهر أبريل المقبل فى إنجلترا.

وكان وزير الصحة البريطانى، ساجد جاويد، قد صرح فى وقت سابق بأنه "يميل صوب" جعل الجرعات إلزامية للموظفين فى إنجلترا، من بينهم نحو 100 ألف عامل فى هيئة الخدمات الصحية الوطنية غير ملقحين بالكامل ضد المرض.