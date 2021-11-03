الكويت تدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثى تهديد أمن السعودية

جدة - نرمين السيد - أعربت دولة الكويت، اليوم الأربعاء عن إدانتها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثى تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة جازان بطائرتين مسيرتين.





وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى والإنسانى ويتطلب تحرك المجتمع الدولى السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها فى كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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