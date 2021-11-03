الاستخبارات العراقية: القبض على ناقل للعبوات شمالي بغداد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وثأرا لشهداء القوات الأمنية والمواطنين، نفذت وكالة الاستخبارات اليوم عملية أمنية لضرب أهم الأوكار الرئيسية في الطارمية شمالي العاصمة بغداد، ويعتبر هذا الوكر مركزا لانطلاق العمليات الإرهابية التي شهدها القضاء".

وأضافت أنه تم إعداد كمين محكم، وتم القبض على الإرهابي المكنى بـ"أبو ياسر" الذي يشغل منصب ناقل العبوات ومساعد ما يسمى أمني شمال بغداد، حيث اعترف بوجود وكرا يضم مخزن للعبوات الناسفة وبعد الانتقال إلى المكان تم العثور على 91 عبوة ناسفة معدة للتفجير ، وتم تدمير الوكر ضمن منطقة الطارمية شمالي بغداد".

وأشارت الخلية إلى أن وكالة الاستخبارات ومن خلال المتابعة المستمرة والتدقيق والمطابقة وجمع المعلومات وصلت إلى أهداف جديدة مهمة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

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