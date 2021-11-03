وزير خارجية بيلاروسيا يزور موسكو فى 9 نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية البيلاروسى فلاديمير ماكى، سيزور موسكو يومى 9 و10 نوفمبر الجارى للمشاركة فى فى اجتماع مشترك لمسؤولى وزارتى الخارجية فى روسيا وبيلاروسيا.





وقالت المتحدثة الروسية، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (بيلتا نيوز) البيلاروسية: "إن وزير خارجية بيلاروسيا سيجرى زيارة عمل إلى موسكو، بمبادرة من نظيره الروسى، للمشاركة فى الاجتماع السنوى المشترك لوزراء خارجية البلدين".

وأضافت أن مسؤولى وزارتى الخارجية من المقرر أن يبحثوا خلال الاجتماع عدد من الملفات منها: التفاعل على منصات حقوق الإنسان الدولية مع التركيز على عدم جواز التدخل فى الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وكذلك تعاون الأمم المتحدة مع منظمة معاهدة الأمن الجماعى ورابطة الدول المستقلة.

وأشارت أيضًا إلى أن الجانبين يعتزمان إيلاء اهتمام خاص لقضية نزع السلاح والحد من التسلح.