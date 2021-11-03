بوتين: روسيا تمتلك أسلحة لا مثيل لها فى العالم 

جدة - نرمين السيد - وقال "بوتين"، خلال اجتماع حول تطوير الصناعات الدفاعية، "إن أسلحة الليزر، وغيرها من الأسلحة، التى لا مثيل لها فى العالم، أصبح إنجازا حقيقيا فى مجال التكنولوجيا، حيث زادت بشكل كبير من قدرات القوات المسلحة لسنوات عديدة وحتى لعقود، ووفرت مستوى عال من الأمن العسكرى لروسيا، وساعدت على تعزيز التكافؤ الاستراتيجى"، بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشار "بوتين"، إلى أن التطوير والإنتاج المتسلسل للأسلحة عالية التقنية، هو أحد المجالات الرئيسية لتطوير القوات المسلحة الروسية.
وأضاف، "اليوم، يعد التطوير والإنتاج المتسلسل لمثل هذا السلاح المبتكر الفعال ذو التقنية العالية، أحد المجالات الرئيسية لتطوير القوات المسلحة".
وأكد الرئيس الروسى، أن هذا العمل يتطلب وقتًا وجهوداً إضافية وتمويل، وقال: "لأن وراء كل عينة عمل شاق طويل لآلاف العلماء والمهندسين والمبرمجين، وغيرهم من المتخصصين".
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