وفد برلماني أوروبي يصل إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية

وصل وفد من البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى تايوان في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجزيرة والتكتل الموحد، وذلك على الرغم من التحذيرات التي وجهتها الصين.
وفد برلماني أوروبي يصل إلى تايوان رغم التحذيرات الصينيةبكين ردا على تقرير للاتحاد الأوروبي: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين
ويشمل الوفد سبعة أعضاء في الجهاز التشريعي الأوروبي ينتمون إلى اللجنة الخاصة بمناهضة التدخل الأجنبي والتضليل (Inge)، يقوده النائب الفرنسي رافائيل جلوكسمان، الذي فرضت عليه الصين عقوبات في مارس الماضي، ويتضمن عضو حزب الرابطة الإيطالي ماركو دريوستو.
وخلال الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام، سيلتقي أعضاء البرلمان الأوروبي رئيسة تايوان تساي إنغ وين والعديد من المسؤولين الحكوميين.
وكانت السلطات الصينية قد طالبت في وقت سابق أعضاء في البرلمان الأوروبي بالالتزام بمبدأ "صين واحدة" خلال التعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان، في إشارة إلى تقرير أقرته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان دعا إلى تعزيز العلاقات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والجزيرة.
وأكدت أن "مبدأ صين واحدة محل توافق المجتمع الدولي"، داعية الهيئات والأعضاء المعنيين في البرلمان الأوروبي، إلى "تصحيح تصريحاتهم وقراراتهم الخاطئة".
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