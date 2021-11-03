لينك التسجيل مواعيد تطعيمات الشتاء الكويت 2021 بالحجز الإلكتروني

حجز موعد تطعيم الشتاء ، يستفيد منه الأشخّاص في إجراء تطعيمات الشتاء في الكويت 2021 بالحجز الإلكتروني، وبالتزامن مع إعلان وزارة الصحة استئناف التسجيل في التطعيمات الشتوية للفئة العمرية 30 سنة فما فوق، الآن يتم البحث عن كيفية استخراج البار كوود الخاص بالموعد عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة، تابعوا الخطوات التالية لتنفيذ طلب موعدكم الخاص بكم، بشرح موجز.

تسجيل تطعيمات الكويت 2021

جاءت تصريحات المتحدث الرسمي بوزارة الصحة د. عبدالله السند، ان التسجيل مفتوح للتطعيمات ضد أمراض الشتاء لمن هم في سن 30 سنة فأكثر، على أن تتولى الوزارة تنفيذ استراتيجيتها في تفعيل تطعيم الأنفلونزا وتطعيم ضد بكتيريا الالتهاب الرئوي(نيوموكوكال).

وأوضح المتحدث أن التسجيل لحجز موعد مسبق عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، وتم تحديد يوم السبت القادم لتقديم الجرعة الثانية من لقاح أكسفورد في أرض المعارض( مشرف) وذلك لمن تعذر حصوله على اللقاح خلال الفترة الماضية لأي سبب،

مع ضرورة الالتزام بالموعد المرسل عبر الرسالة النصية.

تطعيم الانفلونزا الموسمية

يتطلب بعد الدخول الى حجز موعد تطعيم الشتاء

كتابة الرقم المدني للمستفيد وأيضا كتابة الرقم التسلسلي

على مقدم طلب الحجز تحديد جهة المركز الذي يرغب ان يون مكاناً للتطعيم.

يلي ذلك تحديد نوع العيادة

إدخال الاسم/ إدخال رقم الهاتف

الضغط على التالي

يتم استكمال باقي التعليمات للحصول على شفرة الكود الخاص بالموعد.

حجز موعد تطعيم الشتاء

في تاريخ Oct 28, 2021، أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل للتطعيمات الموسمية ضد أمراض الشتاء التنفسية مثل الأنفلونزا. وتستهدف هذه المرحلة من حملة التطعيم الشريحة من عمر 30 وصاعدا.

لينك حجز موعد تطعيمات الشتاء

أطلقت وزارة الصحة رابط مباشرة خصصته لحملة التسجيل عبر دخول لينك تطعيمات الشتاء السنوية، ودعت الجميع للاستفادة من منصة المواعيد الالكتروني لأخذ موعد مسبق للتطعيم المذكور.

وأتاحت وزارة الصحة الكويتية الوصول الى لينك تطعيمات الشتاء بمسح الرمز الشريطي، أدناه، حيث يتجه الشعب الكويتي للتسجيل في هذه الفترة بعد تعليق سابق.

قمنا بذكر تفاصيل حجز موعد تطعيم الشتاء بالطرق الرسمية استنادا على مراجع حساب وزارة الصحة الكويتية على موقع تويتر.