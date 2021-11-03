بالفيديو ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس

دوت الخليج - رصد : قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن الأردن دفع الغالي والنفيس قي سبيل القدس والاقصى .

واعتبر في ندوة تبث على المباشر عبر الفيس بوك في هذه الأثناء لمناسبة ذكرى وعد بلفور وتقيمها حركة الأخوان المسلمين في الأردن ، قال هنية : إن رفض الأردن لصفقة القرن رغم كل المصاعب الاقتصادية والضغوط السياسة التي تعرض لها تسجل لهذا البلد ولعمان التي هي نبض القدس .

وشدد هنية على الدور الذي يقوم بها الأردن حكومة وشعبا في سبيل القضية الفلسطينة وقضيتها المركزية القدس المحتلة .

هذا ولا تزال كلمة هنية على هذا الرابط .

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