دوت الخليج - رصد : قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن الأردن دفع الغالي والنفيس قي سبيل القدس والاقصى .
واعتبر في ندوة تبث على المباشر عبر الفيس بوك في هذه الأثناء لمناسبة ذكرى وعد بلفور وتقيمها حركة الأخوان المسلمين في الأردن ، قال هنية : إن رفض الأردن لصفقة القرن رغم كل المصاعب الاقتصادية والضغوط السياسة التي تعرض لها تسجل لهذا البلد ولعمان التي هي نبض القدس .
وشدد هنية على الدور الذي يقوم بها الأردن حكومة وشعبا في سبيل القضية الفلسطينة وقضيتها المركزية القدس المحتلة .
هذا ولا تزال كلمة هنية على هذا الرابط .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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