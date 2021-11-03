جدة - نرمين السيد - أعلنت وكيل وزارة الصحة الإيطالية، أندريا كوستا، أنه لن يتم التفكير فى تخفيف الإجراءات الاحترازية إلا بعد تلقيح 90 % من السكان، مشيرا إلى فيروس كورونا عاود الانتشار مره أخرى فى البلاد.





وأضاف "كوستا"، فى تصريحات أوردتها وكالة آنسا الإيطالية، أن إطالة حالة الطوارئ مرتبط بعدد من سيتم تطعيمهم. وأشار إلى أن وزارة الصحة الإيطالية ستجرى التقييمات اللازمة فى الوقت المناسب ويجب العمل على مواصلة الجهود لإقناع المواطنين بالتلقيح لنرى مع نهاية العام ما سيكون عليه الوضع والنسبة المئوية للأشخاص الذين تم تطعيمهم، وما إذا حققنا الهدف المنشود بالوصول إلى 90 % وهى نسبة تسمح لنا بإدارة أفضل للوباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة الإيطالية: فيروس كورونا ينتشر مرة أخرى فى البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.