دولة الاحتلال تعتزل إطلاق رادار متطور لرصد الصواريخ والطائرات

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن النظام الذى أطلق عليه اسم "سكاى ديو" مُصمم للتحذير من الطائرات بدون طيار والذخائر المتطورة التى تهدد الأراضى الإسرائيلية بعد أن رصدت المؤسسة الدفاعية محاولات إيرانية فى السنوات الأخيرة لنشر طائرات بدون طيار بقدرات متقدمة فى لبنان وسوريا، وفى أماكن أبعد، صنعتها إيران بقصد مهاجمة إسرائيل.

وأضافت الوزارة أن النظام الجديد سيشكل عنصرًا هامًا فى تعزيز حماية حدود إسرائيل وسيحتوى بالون المراقبة الضخم الذى سيطلقه الجيش الإسرائيلى على تكنولوجيا رادار متطورة.