جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن النظام الذى أطلق عليه اسم "سكاى ديو" مُصمم للتحذير من الطائرات بدون طيار والذخائر المتطورة التى تهدد الأراضى الإسرائيلية بعد أن رصدت المؤسسة الدفاعية محاولات إيرانية فى السنوات الأخيرة لنشر طائرات بدون طيار بقدرات متقدمة فى لبنان وسوريا، وفى أماكن أبعد، صنعتها إيران بقصد مهاجمة إسرائيل.
وأضافت الوزارة أن النظام الجديد سيشكل عنصرًا هامًا فى تعزيز حماية حدود إسرائيل وسيحتوى بالون المراقبة الضخم الذى سيطلقه الجيش الإسرائيلى على تكنولوجيا رادار متطورة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دولة الاحتلال تعتزل إطلاق رادار متطور لرصد الصواريخ والطائرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.