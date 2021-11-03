مستشار قائد القوات المسلحة السودانية: تشكيل الحكومة الجديدة بات وشيكا

جدة - نرمين السيد - قال الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامى للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة بات وشيكا، وإنه تتم دراسة كافة المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن التأنى طوال الفترة الماضية يعود إلى الحرص على إيجاد معالجة تتفق مع استراتيجية التصحيح التى ولدت عقب 25 أكتوبر.





وأضاف الطاهر أبو هاجة، حسبما ذكر التلفزيون السودانى، فى نبأ عاجل، أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حريص على وحدة الصف الوطنى وأن ترتكز الحلول الوطنية على ما يعزز التوافق ويحقق اجماع كل السودانيين. وتابع "نؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر وميلاد حكومة كفاءات مهنية تعبر عن كل السودانيين".

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