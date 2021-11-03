الأوروبى لإعادة للإعمار يعتزم مضاعفة التمويل الموجه لمشروعات المناخ

جدة - نرمين السيد - وذكر البنك فى بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تحديد طريقة تحقيق هذا الهدف فى خطة العمل بشأن تعبئة رأس المال الخاص لتمويل المناخ، والتى تم الكشف عنها خلال COP26، قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا فى جلاسكو.

ومن خلال هذه الخطة، سيدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون فى الدول التى يعمل بها، حيث تمتد خطة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية إلى مجموعة كاملة من الأنشطة لتحفيز الاستثمار، من السندات الخضراء والمرتبطة بالاستدامة وعبر اليات التمويل المبتكرة لإزالة الكربون، إلى القروض المستهدفة لدعم الاقتصاد الدائرى.

ويقع فى القلب من هذه الاستراتيجية التركيز على السياسات الهادفة لتطوير بيئة تنظيمية تجعل الاستثمارات منخفضة الكربون مجدية تجاريًا، وتحفيز الطلب المستدام على الاستثمارات الصديقة للمناخ.

وأضاف البيان، أن هناك زيادة كبيرة فى رأس المال الخاص الملتزم بالتمويل الأخضر، وسيساعد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى توجيه هذه الأموال إلى الدول التى يعمل فيها.

وقالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البعض يسعون إلى زيادة المعروض من رأس المال الخاص فى الدول التى يعمل فيها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومع ذلك، يتركز عمل البنك على زيادة الطلب على رأس المال عبر عرض المشاريع الاستثمارية القابلة للتمويل والتى تجذب التدفقات المالية التى تسعى إلى تحقيق عائد.

ولعب البنك دورًا رائدًا فى المساعدة على إزالة الكربون من الاقتصادات وتمكين الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص فى معالجة تغير المناخ، جنبا إلى جنب مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى.

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية فى الاقتصادات الناشئة والدول النامية فى النقص فى مشاريع المناخ القابلة للتمويل، حيث توجد عدة عوامل تحد من المعروض من مثل هذه المشاريع، ومن بينها عدم وجود سعر صريح للكربون، مما يجعل العديد من الاستثمارات الخضراء غير مجدية تجاريا.

ويقدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) التزامين لتعزيز عمله المناخ، الأول هو زيادة نسبة استثماراته الخضراء إلى أكثر من 50 فى المائة من الإجمالى بحلول عام 2025، والثانى مواءمة جميع عملياته مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2023، ويدعم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية التحول الأخضر فى 38 اقتصادًا فى أوروبا وآسيا وإفريقيا حيث يستثمر حاليًا.