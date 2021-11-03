نتائج الحركة الانتقالية 2021 للمديرين والأساتذة عبر موقع الخدمة الوطنية للحركات الالكترونية

نتائج الحركة الانتقالية 2021 هو الخبر الذي ينتظره جميع المديرين والمديرات داخل هيئة التدريس في مدينة المغرب، حيث قامت وزارة التربية الوطنية المغربية بالإعلان عن موعد نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التفتيش، وذلك بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2021 ميلادية، وبالفعل قد انتهت المديريات والأكاديميات من عمليات التصديق علي الحركة الجميع الأساتذة في جميع المراحل الدراسية وعملية إسناد مناصب هيئة التفتيش الي الأساتذة حسب الأولوية، كما قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والعليم العالي والبحث العلمي بإصدار بيان يوضح موعد نشر النتائج وذلك عن طريق موقع البوابة الالكترونية الجديدة الخاصة بالحركات الانتقالية في مختلف من ومناطق مدينة المغرب، وتم الإشارة الي انه سوف يتم إسناد مناصب هيئة التفتيش حسب للراغبين بالالتحاق بزوجاتهم أو العكس، ومن خلال المقال سوف نعرض علي حضراتكم جميع التفاصيل الخاصة بنتائج الحركة.

نتائج الحركة الانتقالية 2021 وموعدها

وفي خلال الساعات القليلة الماضية تزداد مؤشرات البحث عن موعد صدور النتائج من قبل الأساتذة والمديرين والمديرات في المغرب، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عمليات عمليات النقل و التسجيل، وكذبك بعد أن قامت الأكاديميات والمديريات من الانتهاء من عمليات المصادقة علي الطلبات التي تشمل الأساتذة في جميع المراجل ” الابتدائية والإعدادية والثانوي التأهيلي”، لذا يترقب الآن جميع الأساتذة والمديرين نتائج الحركة للعام الدراسي الجديد، وقد أشارت وزارة التربية الوطنية المغربية الي أن النتائج سوف يتم نشرها خلال الأسبوع الجاري، في بداية شهر نوفمبر 2021 وذلك عن طريق موقع الخدمة الوطنية للحركة الانتقالية الجديد، وبعد الإعلان عن النتائج سوف يتم فتح باب الاعتراض أو الطعون، وذلك عن طريق تقديم طلب عبر السلم الإداري التابع لأكاديمية للتربية والتكوين، وسوف يتم إرسال الطلبات الي قسم الحركة الانتقالية بمديرية الموارد البشرية ليتم دراسة تلك الطعون والتدقيق بها ومعالجتها.

نتائج الحركة الانتقالية

يمكن لجميع المديرين الأساتذة الدخول الي موقع الرسمي للبوابة الالكترونية للحركات الانتقالية واتباع الخطوات المطلوبة من كتابة اسم المستخدم وإدخال رقم التأجير أو المستعمل وكتابة كلمة المرور ثم الضغط علي أيقونة تسجيل كما يجب تحميل الصيغ التالية: