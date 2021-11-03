عروض تويوتا من الأهلي علي جميع السيارات ومعرفه المزايا والشروط وكيفيه الحصول علي سياره

عروض تويوتا من الأهلي من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها لأبناء المملكة في خلال الشهر الحالي. كما اعلن عنها البنك الأهلي عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن عده عروض حديثه منها عروض السيارات والعروض التمويلية الرائعة. والتي من أهمها عروض منتجات التمويل الشخصي من الأهلي في الشهر الحالي وكيفيه الحصول علي العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عروض ام جي السعودية علي جميع السيارات في الشهر الحالي ومعرفه الأسعار والأقساط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه المزايا والشروط الخاصة بالعروض. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الحصول علي سياره وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

عروض تويوتا من الأهلي

اعلن البنك الأهلي عن عروضه الحديثة والتي شملت العروض علي سيارات تويوتا الجديدة كليا بالمملكة. كما اعلن البنك أيضا علي أن العروض تم تمديدها إلي 31 ديسمبر 2021. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن اهم المميزات الخاصة بالعروض والتي نوضحها من خلال الأتي:

يتم احتساب معدل النسبة والقس الشهري علي نسبه تامين 3.75%.

يمكن للعميل تصميم مبلغ الدفعة الأولي والأجرة الشهرية المناسبين له.

يتم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية في العروض بناء علي سعر السيارة الأساسية.

تطبيق شروط وأحكام البنك.

سيارات عروض تويوتا

كما شملت العروض باقة من اهم والمع سيارات تويوتا الحديثة والتي نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

برادو 2021 بقسط شهري 2030 ريال و 40% وبدون دفعه أولي وبمعدل نسبه 7.1%.

يارس 2021 بقسط شهري 627 ريال و 40% وبدون دفعه أولي وبمعدل نسبه 9.32%.

فورتشنر 2021 بقسط شهري 1591 ريال و 40% وبدون دفعه أولي وبمعدل نسبه 7.13%.

كامري 2021 بقسط شهري 1319 ريال و 40% وبدون دفعه أولي وبمعدل نسبه 7.51%.

انوفا 2021 بقسط شهري 1398 ريال و 40% وبدون دفعه أولي وبمعدل نسبه 9.49%.

كورولا 2021 بقسط شهري 881 ريال و 40% وبدون دفعه أولي وبمعدل نسبه 4.34%.

هايلاندر 2021 بقسط شهري 1954 ريال و 40% وبدون دفعه أولي وبمعدل نسبه 7.11%.

كيفيه الحصول علي سياره تويوتا

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي سياره من العروض عن طريق زياره احد فروع البنك. أو الاتصال علي رقم 920000891. أو التقديم الإلكتروني عن طريق الخطوات الأتية: