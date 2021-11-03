الأمم المتحدة تستعد لحماية موظفيها فى إثيوبيا مع تقدم تيجراى نحو العاصمة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تتخذ خطوات لضمان حماية موظفيها العاملين فى إثيوبيا وسط حالة الطوارئ المعلنة فى البلاد، والمدفوعة بتقدم المتمردين من منطقة تيجراى نحو العاصمة.





وبحسب "سبوتنيك"، أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ الوطنية لمدة 6 أشهر كجزء من إجراءات حماية السكان من تقدم جبهة تحرير تيجراى الشعبية. وقال حق خلال إفادة صحفية: "نحن على دراية بالوضع على الأرض، وكما هو الحال مع جميع مراكز عملنا المختلفة، نتخذ خطوات للتأكد من حماية موظفينا".

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