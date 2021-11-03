أمين عام الناتو: هناك تحول فى ميزان القوى العالمى

جدة - نرمين السيد - وقال "ستولتنبرج"، فى كلمة ألقاها فى كوبنهاجن بعد لقائه مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن وأوردتها وكالة الأنباء الإيطالية: "إن الصين تقترب منا، نراها فى الفضاء السيبرانى وفى الفضاء وفى أفريقيا والقطب الشمالى"، كما "نراها أيضا فى الطريقة التى تحاول بها السيطرة على البنية التحتية الحيوية هنا فى أوروبا".
واستعرض ستولتنبرج وفريدريكسن الاستعدادات لقمة الحلف فى مدريد العام المقبل وأجندة ناتو 2030 لتعزيز الحلف.
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