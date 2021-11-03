وزير الإعلام اليمنى يدين مقتل 3 مدنيين جراء قذيفة حوثية غربى تعز

وأوضح الإريانى أن أخر الجرائم التى ارتكبتها المليشيات أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة اثنين آخرين، جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيين على سيارة كانوا يستقلونها فى طريق عام بقرية الأشعاب مديرية جبل حبشى، غرب محافظة تعز.
ونقلت "قناة اليمن" الفضائية عن الإريانى قوله " إن مليشيا الحوثى تصعد عمليات قتل المدنيين فى محافظات مأرب وتعز وغيرها من المناطق دون تفريق بين أطفال ونساء وشيوخ فى ظل صمت وتجاهل مخزى ومعيب من قبل المجتمع الدولى والأمم المتحدة ".
وأضاف أن مليشيا الحوثى تعتبر هذه المواقف الدولية المتخاذلة ضوء اخضر للاستمرار جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسرى للمدنيين فى محافظات مأرب وتعز.
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