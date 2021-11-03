مجلس السلم الإفريقى يواصل مناقشة آليات الوساطة واحتواء النزاعات

جدة - نرمين السيد - نظمت مفوضية الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الإفريقى لليوم الثانى على التوالى جلسات تشاورية بعنوان "الملتقى السنوى الثانى عشر رفيع المستوى حول تعزيز السلام والأمن والاستقرار فى إفريقيا"، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، والسفير بانكول أديوى، مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن.





ضم الملتقى رفيع المستوى، وفق بيان الاتحاد الإفريقى اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات التى ناقشت الدور القيادى لأجهزة الاتحاد الإفريقى فى الوساطة والحوار ومنع النزاعات وآليات دعم الاتحاد الإفريقى فى تشاد وعدد من الدول، وشارك فيها سفير مصر فى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقى السفير محمد جاد. وشارك الممثل السامى للاتحاد الإفريقى للقرن الإفريقى، الرئيس النيجيرى السابق، أولوسيجون أوباسانجو فى جلسة ناقشت الدروس المستفادة خلال عقدين من عمليات الوساطة والمصالحة الوطنية فى الاتحاد الإفريقى. وتطرق الملتقى إلى قضايا الوساطة فى حالات الصراع المعقدة ومناطق إنفاذ السلام والوساطة من خلال نزع السلاح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن. وناقش الملتقى تزويد المبعوثين الخاصين والممثلين الساميين والممثلين رفيعى المستوى، والوسطاء، بفرصة التفكير وتقييم ومراجعة جهود الوساطة الحالية لتحديد مدى ملاءمتها وفعاليتها فى السياق الحالى للنزاعات الناشئة فى القارة، وتبادل الخبرات حول السياسات والممارسات الناشئة فى مجال الوساطة.

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