العراق.. الكاظمى يترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه

جدة - نرمين السيد - وأوضح المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى، فى بيان له ، أن "الكاظمى ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ذوى العلاقة، حيث جرى مناقشة أوضاع المياه فى عموم العراق، وملف المياه الدولية مع الدول المتشاركة مع العراق فى الأنهار".
وأضاف المكتب، أنه نتج عن الاجتماع الموافقة على انعقاد مؤتمر بغداد الدولى الثانى للمياه للمدة من 5 إلى 6 مارس 2022، ويكون سنويا، مع رصيد التخصيصات ضمن خطة وزارة الموارد المائية لكل عام، وتأليف سكرتارية دائمة للمؤتمر بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأشار إلى أنه تم الموافقة على استمرار مشاركة ممثلى وزارة الموارد المائية فى اجتماعات مبادرة السلام الأزرق، سواء على مستوى اللجنة الاستشارية العليا أو اللجان الفرعية، لمزيد من الفهم حول أهداف المبادرة والجهات المشاركة فيها والنتائج المتوقعة منها، ومن ثم يحدد موقف العراق الرسمى من الانضمام إلى المبادرة أو الانسحاب منها.
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