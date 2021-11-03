شروط الحصول على تمويل نفاذ للعمل الحر وخطوات التسجيل عبر موقع بنك التنمية

التسجيل فى تمويل نفاذ للعمل الحر، يعد ذلك من ضمن الأمور التى تهم العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الراغبين فى الحصول على تمويل من أجل العمل الحر، وذلك لأن يتم القيام بإنشاء المشروعات التجارية الخاصة بهم أو مشروعات الصناعة فى المملكة حيث إن ذلك يهم الكثير من المواطنين.تمويل نفاذ للعمل الحر
برنامج نفاذ هو أحد البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة فى المملكة العربية السعودية إلى العاطلين عن العمل، وايضاً جميع الأشخاص الذين يرغبون فى فتح المشروعات الخاصة، وذلك لأن هذا البرنامج يعمل على القيام بتوفير قيمة المبلغ الخاص بفتح المشروع من مستلزمات صناعية أو مواد خام وأيضاً بعض المستلنزمات التجارية والتى تساعد الشخص على التجارة.طريقة التسجيل فى قرض نفاذ
يتم التسجيل فى هذا البرنامج إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن هذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول من خلال بيانات النفاذ الموحد.
- تقوم باختيار من الصفحة التمويل النقدي الإلكتروني.
- اختيار التسجيل فى قرض نفاذ.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص له.
- تكتب تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.
- إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك فى مكانها.
- بعد ذلك تكتب بيانات المشروع الذي ترغب فى الحصول على القرض من أجلة.
- الضغط على زر التسجيل.
هناك عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل التسجيل فى نفاذ، حيث إن هذه الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- لابد من أن يكون المتقدم لبرنامج نفاذ هو مواطن سعودي ومقيم فى المملكة العربية السعودية.
- يمكن إن يمنح هذا القرض للمقيمين فى المملكة من دول مجلس الاتحاد الخليجي أو من الذين لديهم بطاقة التنقل.
- إن يكون غير حاصل على قرض من البنك فى مدة لا تتجاوز 12 شهر.
- يشترط إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 61 عاماً.
- أن لا يكون غير عامل فى القطاع العام ويجب إن لا يزيد دخلة عن 4000 ريال.
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التسجيل فى تمويل نفاذ للعمل الحر، يعد ذلك من ضمن الأمور التى تهم العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الراغبين فى الحصول على تمويل من أجل العمل الحر، وذلك لأن يتم القيام بإنشاء المشروعات التجارية الخاصة بهم أو مشروعات الصناعة فى المملكة حيث إن ذلك يهم الكثير من المواطنين.تمويل نفاذ للعمل الحر
برنامج نفاذ هو أحد البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة فى المملكة العربية السعودية إلى العاطلين عن العمل، وايضاً جميع الأشخاص الذين يرغبون فى فتح المشروعات الخاصة، وذلك لأن هذا البرنامج يعمل على القيام بتوفير قيمة المبلغ الخاص بفتح المشروع من مستلزمات صناعية أو مواد خام وأيضاً بعض المستلنزمات التجارية والتى تساعد الشخص على التجارة.طريقة التسجيل فى قرض نفاذ
يتم التسجيل فى هذا البرنامج إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن هذه الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي على شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول من خلال بيانات النفاذ الموحد.
- تقوم باختيار من الصفحة التمويل النقدي الإلكتروني.
- اختيار التسجيل فى قرض نفاذ.
- بعد ذلك تقوم بكتابة الأسم ثم رقم الهوية الوطنية فى المكان المخصص له.
- تكتب تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري.
- إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك فى مكانها.
- بعد ذلك تكتب بيانات المشروع الذي ترغب فى الحصول على القرض من أجلة.
- الضغط على زر التسجيل.
هناك عدد من الشروط التى يجب إن تتوافر وذلك من أجل التسجيل فى نفاذ، حيث إن هذه الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- لابد من أن يكون المتقدم لبرنامج نفاذ هو مواطن سعودي ومقيم فى المملكة العربية السعودية.
- يمكن إن يمنح هذا القرض للمقيمين فى المملكة من دول مجلس الاتحاد الخليجي أو من الذين لديهم بطاقة التنقل.
- إن يكون غير حاصل على قرض من البنك فى مدة لا تتجاوز 12 شهر.
- يشترط إن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 61 عاماً.
- أن لا يكون غير عامل فى القطاع العام ويجب إن لا يزيد دخلة عن 4000 ريال.
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