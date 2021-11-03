لقاح هندي يدخل معركة مجابهة وباء كوفيد-19

أقرّت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، لقاحا مضادا لمرض كوفيد-19 من إنتاج شركة "بهارات بيوتيك" الهندية لاستخدامات الطوارئ.
وقالت المنظمة على تويتر: "خلصت المجموعة الاستشارية الفنية إلى أن لقاح كوفاكسين يفي بمعايير المنظمة للحماية من مرض كوفيد-19 وأن فوائد اللقاح أكبر بكثير من مخاطره، وإنه يمكن استخدامه".
وكان من المقرر أن تتخذ المجموعة الاستشارية التابعة للمنظمة قرارا بشأن لقاح كوفاكسين الأسبوع الماضي، لكنها طلبت المزيد من الإيضاحات من الشركة قبل أن تجري تقييما نهائيا للمزايا والمخاطر للاستخدام العالمي للقاح.
ويسمح إقرار اللقاح لاستخدامات الطوارئ لشركة "بهارات بيوتيك" بشحن اللقاح لدول تعتمد على توجيهات المنظمة في قراراتها التنظيمية، حسبما ذكرت "رويترز".
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