موريتانيا تستحدث جائزة لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الحكومة الموريتانية -فى ختام اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى- أن الجائزة سيتم منحها كل سنتين للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها المكرسة لترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.

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