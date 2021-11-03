قائد الجيش اللبنانى يبحث سبل دعم المؤسسة العسكرية خلال لقاءاته بأمريكا

كما التقى عون عضو لجنة الموازنة فى الحزب الديموقراطى فى الكونجرس الأمريكى روسا ديلاورو.
كان قائد الجيش اللبنانى قد عرض التحديات التى تواجه المؤسسة العسكرية فى ضوء الظروف الراهنة بلبنان، وذلك خلال لقاءه أمس بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون التسليح والأمن الدولى بونى دينيز جينكينز بحضور السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا، والقائم بالأعمال فى السفارة اللبنانية فى واشنطن السيد وائل هاشم.
كما التقى أيضًا فى السفارة اللبنانية فى واشنطن عددا من أعضاء الكونجرس وأعضاء مجلس الأمن القومى ومجموعة من المسؤولين فى وزارتى الخارجية والدفاع، ونواباً أمريكيين من أصل لبنانى بحضور السفيرة الأمريكية بلبنان.
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