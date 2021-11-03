موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 48 لشهر نوفمبر 2021 وخطوات الاستعلام عن الأهلية

متي موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 48، يعد هذا السؤل هو أحد الأسئلة المتكررة بين العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية فى هذه الأيام وخاصة مع دخول شهر نوفمبر، وذلك لأن يحصل الجميع على موعد صرف هذه الدفعة من البرنامج والذى يعد من أهم البرامج الاجتماعية التى تقدم فى المملكة.

حساب المواطن الدفعة 48

حساب المواطن هو عبارة عن برنامج تمويل مادي يصرف بشكل شهري إلى كافة الأسر فى المملكة العربية السعودية التى تحتاج إلى دخل شهري، وذلك لأن يتم مساعدة هذه الأسر على توفير راتب أضافي بجانب الراتب الأساسي من العمل أو دخل شهري أساسي حيث إن ذلك البرنامج تم إطلاقة فى السعودية من أجل القضاء على الفقر.

شروط حساب المواطن

يوجد عدد كبير من الشروط التي تم وضعها من أجل إن يتم صرف برنامج حساب المواطن السعودي لجميع المستفيدين حيث إن هذه الشروط تكون كالأتي:

يجب إن يكون المستفيد من هذا البرنامج هو مواطن سعودي الجنسية.

يشترط إن يكون مقيم دائماً فى المملكة العربية السعودية.

إن يكون مستقل السكن عن الأسرة ويجب إن يكون عمرة لا يقل عن 35 سنة.

يشترط إن يكون الدخل الشهري له لا يتجاوز الحد الأقصي لبرنامج حساب المواطن.

يجب إن يكون المستفيد ليس له مشروع تجاري يساعد على الربح.

إن يكون غير مسجل فى سجل تجاري أو سجل ضريبي.

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 48

أوضح برنامج حساب المواطن السعودي بإنة سيتم صرف الدفعة الجديدة من البرنامج الخاصة بشهر نوفمبر الجاري فى يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021 لجميع المستفيدين، حيث يمكن للمستفيد القيام بالاستفسار عن الأهلية عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى السطور التالية:-