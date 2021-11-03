الروائي دامون غالغوت يفوز بجائزة بوكر للأدب

فاز الروائي والأديب الجنوب أفريقي دامون غالغوت بجائزة بوكر عن روايته (الوعد) التي تدور أحداثها عن عدم وفاء عائلة بيضاء من جنوب أفريقيا بوعدها بمنح خادمتهم السوداء منزلها.
وهذه هي المرة الثالثة التي يترشح فيها غالغوت للجائزة البريطانية التي تبلغ قيمتها المالية 50 ألف جنية استرليني (68175دولار).
وقال غالغوت في خطاب قبوله لجائزة البوكر "لقد غيرت حياتي. أرجوكم أن تعلموا أنني ممتن بشدة وبكل تواضع بهذا".
وأضاف أنه يقبل الجائزة "نيابة عن كل الحكايات التي رويت والتي لم ترو، وعن الكتاب الذين سمع صوتهم ومن لم يسمع صوته منهم، في القارة الرائعة التي أنا جزء منها".
واستطرد قائلا "فضلا استمروا في الاستماع إلينا - فهناك المزيد قادم في المستقبل".
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