أياكس يقلب الطاولة على دورتموند ويتأهل لدور الـ16

قلب أياكس أمستردام الهولندي الطاولة على مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني وفاز عليه 3-1 ليحجز بطاقته إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة.
وافتتح ماركو رويس التسجيل لدورتموند (37 من ركلة جزاء)، قبل أن يعود أياكس من بعيد بثلاثية تناوب على تسجيلها الصربي دوسان تاديتش (72)، الإيفواري سيباستيان هالر (84)، ودافي كلاسن (90+3).
وبهذا الفوز، رفع أياكس رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، فيما بقي دورتموند ثانياً مع ست نقاط.
وفي العاصمة البرتغالية، أبقى سبورتينغ على آماله في التأهل برباعية في مرمى ضيفه بشيكتاش التركي.
وسجل أهداف سبورتينغ بيدرو جونسالفيس (31 من ركلة جزاء و38)، قبل أن يضيف باولينيو الهدف الثالث (41)، والإسباني بابلو سارابيا الرابع (56).
واحتل سبورتينغ المركز الثالث بست نقاط أيضاً بفارق الأهداف عن دورتموند، فيما بقي بشيكتاش رابعاً مع صفر نقاط.
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