السعودية.. نسبة التحصين بجرعتى لقاح كورونا تصل إلى 70%

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال وزير الصحة السعودى فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، إن المملكة وصلت إلى 70% من التحصين بجرعتى لقاح كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المناسبة لهذه المرحلة. وأضاف: "قبل أشهر كنا نراقب ارتفاع عدد الحالات والوفيات الناجمة عن كورونا، وها نحن اليوم نراقب انخفاضها ذلك نتيجة الوعى والالتزام بالإجراءات الاحترازية"، داعيا المواطنين إلى الإسراع لاستكمال عملية التحصين، وتعزيز المناعة بجرعة ثالثة لمن مر سنة أشهر على تلقيهم الثانية.

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