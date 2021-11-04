تمويل الخير من بنك سامبا يقدم 100 ألف ريال سعودي بدون فوائد لا يطلب ضامن للرجال والنساء

في المملكة دون غيرها تتسابق البنوك في تقديم التمويلات للمواطنين بشروط تنافسية سهلة وغير معقدة حيث يقدم بنك سامبا تمويل الخير بدون كلفة آجل وهو معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بمزاولة الأعمال المالية والتي تخص القروض بأنواعها المختلفة، فيما يوفر البنك أكثر من منتج تمويلي يشمل بهم السعوديين والمقيمين بالتقسيط المريح و بأقل متطلبات ممكنة، واليوم ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكم المزايا والشروط ورابط التقديم على القرض حيث يتميز بنك سامبا بمرونة التعامل مع العملاء ويعد من أكبر وأفضل البنوك في المملكة ويضم العديد من الخدمات المصرفية منها أنواع بطاقات الائتمان كل واحدة بمزايا مختلفة، بالإضافة إلى التمويل العقاري الذي يشمل الفلل والوحدات السكنية والأراضي، فضلاً عن خدمات السيدات التي تشمل الفروع والمراكز النسائية، كما يعتبر من أفضل البنوك فى حساب نسبة الفائدة واطول فترة سداد.

مزايا قرض بنك سامبا:

يقدم بنك سامبا تمويل الخير بعدة مميزات وهي كالتالي:

قرض ميسر بدون ضامن للرجال والنساء متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة السداد لتمويل الخير 9 أشهر فقط دون كلفة آجل. تأمين تكافلي مجاني (الإعفاء من سداد القرض) في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا سمح الله. تمويل بدون فوائد للقطاع العام والخاص. متاح إعادة التمويل في حالة انتظام العميل في سداد القرض القائم بنسبة 20%. يعطي بنك سامبا بطاقة ائتمانية مجانية طوال فترة التمويل. يشترط تحويل الراتب.

هذا المنتج في الأصل مخصص للسعوديين فقط، بل يتيح القرض للمقيمين بشرط وجود مستحقات نهاية الخدمة وذلك لجميع القطاعات لهم. لا يقل الراتب عن 5.000 ريال سعودي. العمر لا يقل عن 18 سنة.

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية . تعريف بالراتب يتضمن كافة التفاصيل والبدلات إن وجدت وتاريخ التعيين في الوظيفة . العنوان في البلد الأصل (للمقيمين). في حالة وجود استفسار عن التمويل بدون كفيل يرجى الاتصال على رقم بنك سامبا المجاني 8001241010 من الهاتف الثابت سيقوم فريق خدمة العملاء بالرد على استفساراتكم واسئلتكم.

شروط الحصول على تمويل بدون فوائد ولا كفيل بنك سامبا:كيفية الحصول على القرض من بنك سامبا: