تمويلك بدون عناء في دقائق من شركة كوارا بأقساط مريحة وبدون تحويل تشمل السعوديين والمقيمين

من أفضل التمويلات التي تقدم عروض للمواطنين السعوديين والأسر يعتبر تمويل سهل وسريع بدون تعقيد في الإجراءات تمويل شركة كوارا للتمويل من أفضل التمويلات الشخصية ويعتبر من الشركات التي تعطي تمويل بدون كفيل ولا يشترط تحويل الراتب بحيث تقدم خدمات مالية تناسب الإحتياجات سواء زواج، شراء سيارة أو أثاثات منزلية، سفر، هو إحدى المنتجات المتوفرة هو والتمويل النقدي، ولكن التسوق يتيح لك تقسيط المشتريات من خلال سدادها على دفعات مريحة حتى 3 سنوات، بحيث يكون التمويل بدون ضامن حتى 30 ألف ريال سعودي، ولهذا توفر كوارا الحل التمويلي “نقدي” من أجل تيسير الأمور فيما تشمل تلك التسهيلات السعوديين والمقيمين نساء ورجال في جميع القطاعات، وذلك بأسهل إجراءات وبدون طلب مستندات كثيرة، علماً بأن المنتج متوافق مع الشريعة الإسلامية والشركة معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي “سمة” (البنك المركزي السعودي حالياً) لكي تضمن الحقوق بين طرفي المتعاقدين على القرض، كما توفر العديد من العروض كما في مكتبة جرير التي تقدم أسعار الهواتف الذكية الجديدة مثل أيفون 11 و12 و13 برو ماكس وجلاكسي وشاومي وريل مي وأوبو وهواوي وغيرها من المنتجات.

الشروط وطريقة طلب تمويل شركة كوارا:

يتم تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لشركة كوارا لتمويل الأفراد وتعبئة الاستمارة ولابد من استيفاء الشروط البسيطة ورفع المستندات المطلوبة وهم على النحو التالي:

لا يقل الراتب عن 3500 ريال للسعوديين و5000 ريال للمقيمين. ألا يقل العمر عن 12 وحتى 60 سنة للمواطن و 25 سنة وحتى الستين للمقيم. أما المتقاعد حتى السبعين عاماً، فترة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للمواطن في القطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص وسنة للمقيمين في جميع القطاعات. كما يشترط وجود سجل ائتماني جيد، علماً بأن يتم تقديم ضامن في المبالغ التي تزيد عن 100 ألف ريال.

بطاقة هوية وطنية /الإقامة سارية الصلاحية. كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر. تعريف بالراتب مدته لا تتعدى 90 يوماً للمواطن في القطاع الحكومي. تعريف بالراتب مدته لا تتعدى 30 يوماً بالنسبة للمقيم في القطاع الحكومي والخاص. شهادة مدد وأجور لموظفي القطاع الخاص.

الموافقة السريعة وتنفيذ الصرف.

تمويل بدون كفيل حتى 100 ألف ريال سعودي.

أقساط مريحة على 5 سنوات.

قرض بدون رسوم إدارية يشمل السعوديين والمقيمين.

متاح للمتقاعدين حتى 70 سنة.

تمويل بدون تحويل راتب يبدأ من 15000 ريال ويصل إلى 250 ألف ريال.

مبالغ مالية متاحة لجميع القطاعات (حكومي – شبه حكومي – خاص – عسكري).

المستندات المطلوبة لتمويل كوارا:مميزات التمويل الشخصي من شركة كوارا: