عقب ظهور إصابات.. إجراء عاجل من بريطانيا لـ مواجهة إنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع سلالة "روسيا اليوم"، أصدرت الحكومة بيانا قالت فيه، إن كامل أراضى المملكة المتحدة تم إعلانها منطقة وقاية من إنفلونزا الطيور، مشيرة إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الساعة 17:00".
وذكر البيان أن الحكومة البريطانية ألزمت أصحاب مزارع الدواجن ومربى الطيور بتشديد إجراءات الأمن البيولوجى، بعد رصدها عددا من الإصابات بسلالة "H5N1" من إنفلونزا الطيور، بين الطيور البرية.
وأضاف: "بات الآن مطلبا قانونيا على جميع مربى الطيور فى بريطانيا اتباع إجراءات صارمة، حيث يحتاج كل من يربى أكثر من 500 طائر إلى تقييد وصول الأشخاص إلى مزارعهم، كما يجب أيضا عليهم تنظيفها بانتظام".
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