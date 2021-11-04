تمويل شركة البيت الأهلي تصل إلى 300 ألف ريال بدون كفيل

تعد شركة البيت الأهلي للتمويل من أكثر الشركات التي تسعى إلى تحقيق وتلبية احتياجات الأفراد في مختلف القطاعات العامة أو الخاصة، حيث تم تصميم الشركة على إنها من أكثر الشركات التي تمنح تمويلات هائلة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي بدون كفيل، حيث يتم التمويل بناء على نوعه سواء كان تمويل أفراد أو منشآت متوسطة وصغيرة، علماً بأن أحكام شركة الخاصة بالتمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتميز كل تمويل منهما بمييزات عدة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا من خلال هذا المقال شروط الحصول على التمويل ورابط التقديم والمستندات المطلوبة.

شروط الحصول على تمويل شركة البيت الأهلي:

أكدت شركة البين الأهلي للتمويل على ضرورة توافر الشروط الكافية التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المستفيدين، وهذه الشروط هي:

أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 4000 ريال سعودي للمواطنين السعوديين و 5000 ريال سعودي للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية أن يتراوح عمر العميل (ذكر أو أنثى) بين 18 – 60 سنة أما في حالة أن عمر العميل المتقاعد حتى 65 عام. يشترط أن يكون العميل على رأس عمل بحيث لا تقل مدة العمل عن ثلاثة أشهر للموظفين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي وسنة للقطاع الخاص.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب التمويل:

تساءل العديد من الأشخاص المستفيدين حول المستندات المطلوبة التي يجب تقديمها لكي يتمكن الشخص المستفيد من الحصول على طلب التمويل من قبل شركة البيت الأهلي، ومن خلال هذا المقال نعرض المستندات المطلوبة وهي:

خطاب تعريف بالراتب مبين به (المسمى الوظيفي – تاريخ التعيين – إجمالي الدخل لا يتعدى 30 يوم).

العنوان الوطني

الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول

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وقد قام البنك بتوفير عدة وسائل يمكن للشخص المستفيد التواصل معه من خلاله، ومن خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” من خلال رقم التواصل عبر 920002580 – 8002440220، أو من خلال الذهاب إلى أقرب فرع لدى الشخص المستفيد أو من خلال الدخول على الرابط الرسمي لشركة البيت الأهلي للتمويل.

كيفية التقديم لطلب تمويل شركة البيت الأهلي:

نظراً لحاجة الأفراد والأشخاص المستفيدين من هذا التمويل فانه يمكن الحصول على التمويل بمجرد الدخول على الرابط الرسمي شركة البيت الأهلي، حيث يتميز الشركة بوجود العديد من التمويلات ومن أهمها تمويل الأفراد، ويتميز هذا التمويل بأنه يبدأ من 3000 ريال سعودي ويصل التمويل إلى 300000 ريال سعودي، ويتم هذا التمويل بدون كفيل.